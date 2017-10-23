Экс-участник AC/DC скончался в АвстралииСегодня в 14:34
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Джорджу Янгу было 70 лет.
Создатель "нового звучания для австралийской музыки" Джордж Янг скончался на 71 году жизни. О его смерти на своей странице в Facebook сообщили члены группы АС/DC: "С болью в сердце мы должны объявить о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства не было бы АС/DC".
"Нельзя было найти более профессионального музыканта, композитора, продюсера и наставника", - говорится в некрологе.
В австралийской звукозаписывающей студии Alberts, отметили, что Джордж Янг был пионером, который "вместе с близкими друзьями Гарри Вандой и Тедом Альбертом создал новое звучание для австралийской музыкальной индустрии".
Джордж Янг родился в Шотландии в 1946 году. Спустя 17 лет его семья переехала в Австралию. В 1965 году Янг вместе с Гарри Вандой основал группу Easybeats, которая просуществовала всего четыре года. В 1973 году младшие братья Джорджа - Малькольм и Энгус - основали коллектив AC/DC. Янг стал его продюсером и одно время даже играл в группе на бас-гитаре, передает "Уралинформбюро".
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