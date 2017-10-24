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Сооснователь Marilyn Manson проиграл раку23 октября в 19:51

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С которым боролся четыре года.

Один из основателей рок-группы Marilyn Manson - американский гитарист Скотт Путески скончался от рака. До своего 50-летия артист, боровшийся с онкологическим заболеванием с 2013 года, не дожил чуть больше 6 месяцев, передает "Уралинформбюро".

В 1989 году во Флориде Путески и Брайан Хью Уорнер (Мэрилин Мэнсон) создали рок-группу Marilyn Manson. Однако через семь лет гитарист, известный под псевдонимом Дейзи Берковиц, ушел из коллектива из-за разногласий с солистом, пишет The Independent.

Мэрилин Мэнсон прокомментировал смерть коллеги в Instagram: "Скотт Путески и я вместе писали великую музыку. У нас бывали разногласия за эти годы, но я всегда больше буду помнить хорошие моменты".

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