С которым боролся четыре года.

Один из основателей рок-группы Marilyn Manson - американский гитарист Скотт Путески скончался от рака. До своего 50-летия артист, боровшийся с онкологическим заболеванием с 2013 года, не дожил чуть больше 6 месяцев, передает "Уралинформбюро".

В 1989 году во Флориде Путески и Брайан Хью Уорнер (Мэрилин Мэнсон) создали рок-группу Marilyn Manson. Однако через семь лет гитарист, известный под псевдонимом Дейзи Берковиц, ушел из коллектива из-за разногласий с солистом, пишет The Independent.

Мэрилин Мэнсон прокомментировал смерть коллеги в Instagram: "Скотт Путески и я вместе писали великую музыку. У нас бывали разногласия за эти годы, но я всегда больше буду помнить хорошие моменты".