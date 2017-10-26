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Хиллари Клинтон отмечает юбилейСегодня в 16:41

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"Стукнуло" 70.

26 октября юбилей празднует одна из самых известных женщин-политиков Хиллари Клинтон. Бывшему госсекретарю США исполнилось 70 лет, передает "Уралинформбюро".

Супруга 47 президента США Билла Клинтона родилась в Чикаго 26 октября 1947 года. После окончания школы и колледжа в 1969 году она поступила в Йельский университет на факультет юриспруденции, где и познакомилась с будущим мужем. В 1975 году чета сыграла свадьбу.

Большую части жизни Хиллари провела в тени политической карьеры амбициозного супруга. Заявить о себе ей удалось, как ни странно, после сексуального скандала вокруг Билла Клинтона и практикантки Белого дома Моники Левински.

Достойное поведение в сложный период помогло ей стать сенатором от штата Нью-Йорк. В 2008 году Клинтон конкурировала в праймериз Демократической партии с будущим президентом Бараком Обамой. Заняв пост госсекретаря, Хиллари Клинтон прославилась как жесткий дипломат.

Президентские выборы-2016 кандидат от демократов почти выиграла, обойдя республиканского кандидата Дональда Трампа по числу голосов избирателей, но уступив ему по количеству голосов выборщиков.

В апреле 2017 года Хиллари Клинтон заявляла, что больше не намерена баллотироваться на государственные посты.

Стоит отметить, что сегодня стало известно о возможном визите Хиллари Клинтон в Санкт-Петербург. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко пригласила ее на Евразийский женский форум.

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