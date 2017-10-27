Фото: кадр из фильма "Первый после Бога"

На него написали заявление.

Авиакомпания "Белавиа" подала заявление в полицию на актера Дмитрия Орлова, сыгравшего эпизодические роли в фильмах "Брат 2" и "Сестры". 5 октября на борту самолета, выполнявшего перелет из Минска в Москву, актер устроил дебош, пишет "Московский комсомолец".

Во время полета Орлов сломал два кресла и не соглашался пересесть. В аэропорту Домодедово 46-летнюю звезду встретил наряд полиции.

Сам актер настаивает, что не устраивал дебош: у него просто сломалось кресло в салоне, и его обвиняют в порче имущества.

Стоит отметить, Дмитрий Орлов также известен ролями в российских сериалах. Кроме того, он выступил в роли режиссера и продюсера для нескольких лент, передает "Уралинформбюро".