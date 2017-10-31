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Алексей Панин снимает порнофильм с бывшей учительницейСегодня в 12:19

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Евой Бергер.

Скандально известный актер Алексей Панин объявил о съемках фильма для взрослых, в котором он выступает в качестве режиссера.

По словам актера, он заканчивает работу над своей первой картиной "18+" с участием порноактрисы, бывшей школьной учительницы из Тулы Евы Бергер. Он даже поделился на своей странице в Instagram видео со съемочной площадки, признавшись, что давно мечтал стать режиссером. Однако позднее ролик был удален, передает "Уралинформбюро".

Ранее Алексей Панин снялся в пародийном рекламном ролике, приуроченном к возвращению на российские прилавки настойки боярышника.

Ранее по теме:
Актер Панин отметил возвращение на прилавки магазинов "боярки"

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