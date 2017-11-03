Плющенко отпразднует 35-летие без пива и винаСегодня в 16:10
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Много работы.
3 ноября 2017 года празднует юбилей фигурист Евгений Плющенко. Двукратному олимпийскому чемпиону исполнилось 35 лет, сообщает "Уралинформбюро".
"В последнее время дни рождения не справлял — либо времени не хватало, либо желания. Но больше первое, конечно. 30-летие я справлял в Санкт-Петербурге и сейчас решил поступить так же, чтобы увидеть родных, болельщиков и показать выступление хорошего качества (Плющенко выступит в Санкт-Петербурге с ледовым шоу — прим. ред.)", - рассказал в интервью ТАСС прославленный спортсмен.
При этом, по словам Плющенко, он отказался от вечеринок и тусовок: "Нахожусь в спортивном режиме, как перед Олимпийскими играми, не пью даже пиво или вино. Огромное количество выступлений, немало работы в академии. Когда есть время, с удовольствием сам тренирую".
Евгений Плющенко родился в поселке Джамку (Хабаровский край) в семье строителей БАМа. Фигурным катанием начал заниматься в 4 года, а в 11 лет без родителей переехал в Санкт-Петербург, где его тренером стал Алексей Мишин.
Первое олимпийское золото россиянин выиграл в 2006 году на Играх в Турине, второе - в командных соревнованиях в Сочи-2014. Кроме того, Плющенко является 3-кратным чемпионом мира, 7-кратным чемпионом Европы, и 4-кратным победителем финала мирового Гран-при.
О завершении карьеры фигурист объявил 31 марта 2017 года. Он открыл собственную академию, в которой в числе прочих занимается олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
Помимо спортивной деятельности Плющенко добился успеха в шоу-бизнесе. В частности, он вместе с певцом Димой Биланом и скрипачом Эдвином Мартоном представлял Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2008 году. Номер на песню "Believe" занял первое место.
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