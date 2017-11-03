×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Плющенко отпразднует 35-летие без пива и винаСегодня в 16:10

  • Текст

Много работы.

3 ноября 2017 года празднует юбилей фигурист Евгений Плющенко. Двукратному олимпийскому чемпиону исполнилось 35 лет, сообщает "Уралинформбюро".

"В последнее время дни рождения не справлял — либо времени не хватало, либо желания. Но больше первое, конечно. 30-летие я справлял в Санкт-Петербурге и сейчас решил поступить так же, чтобы увидеть родных, болельщиков и показать выступление хорошего качества (Плющенко выступит в Санкт-Петербурге с ледовым шоу — прим. ред.)", - рассказал в интервью ТАСС прославленный спортсмен.

При этом, по словам Плющенко, он отказался от вечеринок и тусовок: "Нахожусь в спортивном режиме, как перед Олимпийскими играми, не пью даже пиво или вино. Огромное количество выступлений, немало работы в академии. Когда есть время, с удовольствием сам тренирую".

Евгений Плющенко родился в поселке Джамку (Хабаровский край) в семье строителей БАМа. Фигурным катанием начал заниматься в 4 года, а в 11 лет без родителей переехал в Санкт-Петербург, где его тренером стал Алексей Мишин.

Первое олимпийское золото россиянин выиграл в 2006 году на Играх в Турине, второе - в командных соревнованиях в Сочи-2014. Кроме того, Плющенко является 3-кратным чемпионом мира, 7-кратным чемпионом Европы, и 4-кратным победителем финала мирового Гран-при.

О завершении карьеры фигурист объявил 31 марта 2017 года. Он открыл собственную академию, в которой в числе прочих занимается олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.

Помимо спортивной деятельности Плющенко добился успеха в шоу-бизнесе. В частности, он вместе с певцом Димой Биланом и скрипачом Эдвином Мартоном представлял Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2008 году. Номер на песню "Believe" занял первое место.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×