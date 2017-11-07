Из-за "Дублера".

Известный российский певец Стас Михайлов подал в Европейский суд по правам человека жалобу на Россию. Обращение исполнитель направил еще в 2014 году, но ее рассмотрение началось только сейчас. Об этом в своем Telegram-канале сообщил московский юрист Павел Чиков.

Артист не согласен с отказом российских судов на иск к создателям фильма "Дублер", в котором актер Александр Ревва исполняет роль некоего Михаила Стасова. По мнению певца, этот персонаж якобы запятнал его достоинство, личную и деловую репутацию, передает "Уралинформбюро".