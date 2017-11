42 года назад.

Скандал с разоблачением сексуальных преступлений звезд Голливуда набирает обороты. На этот раз "под жернова" попал актер Чарли Шин. Его обвиняют в изнасиловании 13-летнего подростка, пишет Daily Mail.

О якобы совершенном 42 года назад преступлении рассказал коллега обладателя "Золотого глобуса" Доминик Брашия. По его словам, изнасилование произошло на съемочной площадке фильма "Лукас". Жертвой 19-летнего Чарли стал Кори Хэйм.

Эту информацию косвенно подтверждает близкий друг Хэйма, актер Кори Фельдман. Он упомянул этот случай в своей книге, не указывая имя Шина. Позже он признался в неприязни к Шину, потому что тот сильно повлиял на одного из его друзей.

Charlie Sheen raped 13-year-old Corey Haim on the set of the movie Lucas, friend of the late child-actor claims https://t.co/lJYQ7QQLKc pic.twitter.com/kXxazY2N17