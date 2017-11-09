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Звезду Голливуда Чарли Шина обвинили в изнасиловании подростка Сегодня в 16:01

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42 года назад.

Скандал с разоблачением сексуальных преступлений звезд Голливуда набирает обороты. На этот раз "под жернова" попал актер Чарли Шин. Его обвиняют в изнасиловании 13-летнего подростка, пишет Daily Mail.

О якобы совершенном 42 года назад преступлении рассказал коллега обладателя "Золотого глобуса" Доминик Брашия. По его словам, изнасилование произошло на съемочной площадке фильма "Лукас". Жертвой 19-летнего Чарли стал Кори Хэйм.

Эту информацию косвенно подтверждает близкий друг Хэйма, актер Кори Фельдман. Он упомянул этот случай в своей книге, не указывая имя Шина. Позже он признался в неприязни к Шину, потому что тот сильно повлиял на одного из его друзей.

Стоит отметить, что Кори Хэйм скончался в 2010 году от передозировки медпрепаратами. Ему было 38 лет.

Чарли Шин отрицает обвинения в свой адрес.

Этой осенью сексразоблачения изменили жизни продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси. Оба борются сейчас со своей секс-зависимостью в реабилитационном центре. Одному предстоит научиться быть более сдержанным по отношению к женщинам, другому - к мужчинам.

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