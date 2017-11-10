С щепоткой трагической любви.

Группа "Ленинград" презентовала очередной видеоклип. Ролик на композицию "Вояж" был опубликован на Youtube-канале коллектива вечером 9 ноября 2017 года, сообщает "Уралинформбюро".

Впервые за несколько лет в съемке видео для скандальной группы не принимала участие Анна Пармас - режиссер хитов "Экспонат", "В Питере - пить" и "Экстаз". Руководил процессом Илья Найшуллер, по протекции известного режиссера Тимура Бекмамебтова снявший в 2015 году фильм от первого лица "Хардкор".

Главную роль в новом клипе "Ленинграда" сыграл популярный российский актер Александр Паль. Исполнитель одной из главных ролей в диалогии "Горько" на этот раз перевоплотился в криминального элемента. Нашлось в 5-минутном видео место и истории трагической любви.

В создании композиции "Вояж" поучаствовал также известный российский рэпер ST, появлявшийся в видео на песню "Ч.П.Х". В новой композиции "Ленинграда" он, правда, никак не обозначен.

Стоит отметить, что предыдущий клип "Ленинграда" вышел 18 октября 2017 года. Опубликование ролика на песню "Кандидат" совпало с заявлением Ксении Собчак о выдвижении на пост президента РФ.