По сюжету новой книги.

Какую книгу написать о петровском времени, никак не может решить российский писатель Борис Акунин. Чтобы облегчить себе муки выбора, он решил через Facebook обратиться за советом к читателям, передает "Уралинформбюро".

"...в голове сложились три совершенно разных сюжета. Воспользуюсь я, понятное дело, только одним, а два остальных переместятся в несбывшееся. И вот я никак не могу определиться. В подобных случаях (знаю по опыту) нужен некий внешний толчок. Его от вас и жду", - делится писатель.

На выбор представлены три темы: Япония, сиквел "Девятного Спаса" и перевал Дятлова. Обосновывать решение от голосовавших не требуется, достаточно просто поставить в комментарии нужную цифру.