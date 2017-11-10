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Борис Акунин ждет совета читателейСегодня в 11:34

  • Текст

По сюжету новой книги.

Какую книгу написать о петровском времени, никак не может решить российский писатель Борис Акунин. Чтобы облегчить себе муки выбора, он решил через Facebook обратиться за советом к читателям, передает "Уралинформбюро".

"...в голове сложились три совершенно разных сюжета. Воспользуюсь я, понятное дело, только одним, а два остальных переместятся в несбывшееся. И вот я никак не могу определиться. В подобных случаях (знаю по опыту) нужен некий внешний толчок. Его от вас и жду", - делится писатель.

На выбор представлены три темы: Япония, сиквел "Девятного Спаса" и перевал Дятлова. Обосновывать решение от голосовавших не требуется, достаточно просто поставить в комментарии нужную цифру.

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