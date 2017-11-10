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Скончался юморист Михаил ЗадорновСегодня в 12:51

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Сообщают СМИ.

Известный сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов скончался на 70 году жизни, сообщает ряд федеральных СМИ.

Несколько лет Задорнов лечился от онкологического заболевания. Летом 2016 года по состоянию здоровья ему пришлось отменить все гастроли, передает "Уралинформбюро".

Михаил Задорнов родился в 1948 года в Юрмале. Был членом Союза писателей России, опубликовал более десяти книг с лирическими и сатирическими рассказами, заметками и очерками. Максимальную известность ему принесли его юмористические выступления.

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