Четвертого ребенка ему подарила испанская модель.

У нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду родился четвертый ребенок. Дочь португальскому футболисту подарила его подруга, испанская модель Джорджина Родригес, сообщает "Уралинформбюро".

"Алана Мартина только что родилась! И мама, и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы", - написал Роналду в своем Instagram.

Предыдущих детей футболисту родили суррогатные матери. В 2010 году на свет появился Криштиану-младший, а летом 2017-го – близнецы Ева и Матео.