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Актер Виталий Шаповалов умер в больницеСегодня в 12:57

После операции.

Народный артист театра и кино Виталий Шаповалов умер в больнице после перенесенной операции. Последние несколько дней 78-летний актер был в крайне тяжелом состоянии, передает "Уралинформбюро".

10 ноября Московский театр на Таганке на своей странице в Facebook объявил сбор средств на лечение для Шаповалова. От чего именно страдал артист, не уточняется.

Виталий Шаповалов родился 1 мая 1939 года в селе Юрковка Киевской области УССР. В труппу Театра на Таганке его приняли в 1968 году после окончания училища имени Щукина.

Впервые на экране актер появился в 1969 году в фильме "Дорога домой". На счету Шаповалова десятки картин, в том числе два сезона сериала "Каменская", а также множество спектаклей – "А зори здесь тихие", "Пугачев", "Мастер и Маргарита", "Борис Годунов", "Преступление и наказание", "Тартюф".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
не удивительно Сегодня в 13:51

В нашей стране это нормальная практика, когда человек умирает во время и после операции. А вот если бы он благополучно перенёс операцию, тогда все бы удивлялись

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