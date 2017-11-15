После операции.

Народный артист театра и кино Виталий Шаповалов умер в больнице после перенесенной операции. Последние несколько дней 78-летний актер был в крайне тяжелом состоянии, передает "Уралинформбюро".

10 ноября Московский театр на Таганке на своей странице в Facebook объявил сбор средств на лечение для Шаповалова. От чего именно страдал артист, не уточняется.

Виталий Шаповалов родился 1 мая 1939 года в селе Юрковка Киевской области УССР. В труппу Театра на Таганке его приняли в 1968 году после окончания училища имени Щукина.

Впервые на экране актер появился в 1969 году в фильме "Дорога домой". На счету Шаповалова десятки картин, в том числе два сезона сериала "Каменская", а также множество спектаклей – "А зори здесь тихие", "Пугачев", "Мастер и Маргарита", "Борис Годунов", "Преступление и наказание", "Тартюф".