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Россиян не впечатлили прелести "пельмешки" Юли МихалковойСегодня в 08:57

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Одна надежда - на экспертов.

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова не сумела навязать борьбу в голосовании за звание самой сексуальной женщины России в 2017 году по версии журнала Maxim. Россияне поставили ее лишь на 54-е место, сообщает "Уралинформбюро".

В прошлом году народное голосование завершилось для Михалковой значительно позитивней. По мнению голосовавших, она должна была стать третьей, но эксперты оценили прелести "пельмешки" не так высоко, в итоговом рейтинге артистка заняла 44-е место.

В нынешнем году лидером народного голосования стала актриса Наталья Рудова. На второй строчке – певица Вера Брежнева, на третьей – модель Ирина Шейк.

ТОП самых сексуальных красоток России по версии Maxim будет представлен в декабрьском номере журнала.

Фото на баннере: maximonline.ru

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