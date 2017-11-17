"Рэмбо" обвинили в изнасиловании 16-летней девушкиСегодня в 09:46
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В Лас-Вегасе.
В Голливуде обсуждают очередное громкое разоблачение. В изнасиловании 16-летней девушки обвинили звезду боевиков Сильвестра Сталлоне.
Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о том, что инцидент с участием актера произошел в 1986 году в Лас-Вегасе. По словам предполагаемой потерпевшей, Сталлоне пригласил ее в номер, где вынудил к сексу с ним и его телохранителем, передает "Уралинформбюро".
Звезда Голливуда категорически отвергает обвинения. "Это нелепая и вымышленная история. До сегодняшней публикации никто никогда не ведал о таком, включая Сталлоне. Власти или кто-либо не связывались со Сталлоне по этому поводу", - заявила официальный представитель актера Мишель Бега.
После скандала с продюсером Харви Вайнштейном тема сексуальных домогательств стала очень актуальной в США. Обвинениям подверглись режиссер Джеймс Тобэк, актеры Кевин Спейси и Чарли Шин и даже экс-президент Джордж Буш-старший.
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