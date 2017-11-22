Фотографировавшихся в манкини.

Актер Саша Барон Коэн, исполнивший главную роль в фильме "Борат", пообещал оплатить штрафы чешских туристов, которых наказали за ношение купальников-манкини в центре Астаны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает "Уралинформбюро".

"Обращаюсь к моим чешским друзьям, которых арестовали. Пришлите мне свои данные и доказательства, что это были вы, и я оплачу ваш штраф", – пообещал Саша Барон Коэн.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе в столице Казахстана задержали 6 туристов из Чехии. Они фотографировались в купальниках из фильма "Борат". По некоторым данным, каждый из них получил по 67 долларов штрафа.

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