Брэд Питт готов поступиться состоянием ради детейСегодня в 13:04
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Предложив Джоли 250 миллионов долларов.
Брэд Питт готов понести любые траты, только бы видеться с шестью своими детьми.
Начавшие в сентябре 2016 года бракоразводный процесс Питт и Анджелина Джоли до сих пор не могут прийти к консенсусу. Глава семейства настаивает на совместной опеке над 15-летним Мэддоксом, 13-летним Паксом, 11-летней Захарой, 10-летей Шайло и восьмилетними близнецами Нокс и Вивьен. Однако его супруга намерена заниматься детьми исключительно одна. Не решили они и судьбу состояния в 400 миллионов долларов, передает "Уралинформбюро".
При этом, чтобы добиться своего в "детском" вопросе, Брэд Питт сделал жене очень щедрое предложение, пишет InTouch Weekly.
"Он отдал распоряжение своим юристам выплатить Анджелине столько денег при разводе, сколько она пожелает. И это несмотря на то, что у них был брачный контракт. Брэд готов отдать Анджелине половину своего состояния в 250 миллионов долларов", - цитирует издание инсайдера.
Источник утверждает, что актер таким образом стремится обеспечить детям тот уровень жизни, к которому они привыкли. "Он так же хочет, чтобы Анджелина продолжала свои благотворительные проекты, не заботясь о финансовой стороне", - уверяет источник. Однако Джоли ответила мужу отказом.
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