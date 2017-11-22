×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Брэд Питт готов поступиться состоянием ради детейСегодня в 13:04

  • Текст

Предложив Джоли 250 миллионов долларов.

Брэд Питт готов понести любые траты, только бы видеться с шестью своими детьми.

Начавшие в сентябре 2016 года бракоразводный процесс Питт и Анджелина Джоли до сих пор не могут прийти к консенсусу. Глава семейства настаивает на совместной опеке над 15-летним Мэддоксом, 13-летним Паксом, 11-летней Захарой, 10-летей Шайло и восьмилетними близнецами Нокс и Вивьен. Однако его супруга намерена заниматься детьми исключительно одна. Не решили они и судьбу состояния в 400 миллионов долларов, передает "Уралинформбюро".

При этом, чтобы добиться своего в "детском" вопросе, Брэд Питт сделал жене очень щедрое предложение, пишет InTouch Weekly.

"Он отдал распоряжение своим юристам выплатить Анджелине столько денег при разводе, сколько она пожелает. И это несмотря на то, что у них был брачный контракт. Брэд готов отдать Анджелине половину своего состояния в 250 миллионов долларов", - цитирует издание инсайдера.

Источник утверждает, что актер таким образом стремится обеспечить детям тот уровень жизни, к которому они привыкли. "Он так же хочет, чтобы Анджелина продолжала свои благотворительные проекты, не заботясь о финансовой стороне", - уверяет источник. Однако Джоли ответила мужу отказом.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Цветная мусорная революция на Урале

Цветная мусорная революция на Урале

"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.

Наш барак в ожидании Ройзмана

Наш барак в ожидании Ройзмана

Екатеринбургская комедия.

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×