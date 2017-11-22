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Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер от рака мозгаСегодня в 13:13

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Семья подтвердила.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне после продолжительной болезни. Информацию о смерти подтвердила его представитель в России, передает "Уралинформбюро".

"Это действительно, к сожалению, так случилось", - цитирует агента певца ТАСС.

Кроме того, семья артиста обратилась к его поклонникам на официальной странице в Facebook.

"После двух с половиной лет борьбы с раком мозга, он умер мирно этим утром, 22 ноября, в окружении семьи недалеко от своего дома в Лондоне. Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами", – говорится в сообщении.

О болезни Дмитрия Хворостовского стало известно в июне 2015 года. Певец прошел курс лечения, после которого на пару месяцев вернулся на сцену.

Около месяца назад СМИ ошибочно сообщали о смерти артиста: тогда эти сведения опровергла его жена Флоранс.

Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году в телеконкурсе BBC "Певец мира" в Кардиффе (Великобритания). Тогда он получил титул "Лучший голос" и главный приз.

После оперного дебюта в "Пиковой даме" Чайковского в Nice Opera Хворостовский стал участвовать в мировых постановках и признанных фестивалях. Артисту довелось петь в Королевском театре в Ковент-Гардене, Метрополитен-опере, Лирик-опере, Парижской опере и "Ла Скала".

Последний концерт Хворостовского в России состоялся в июне: певец выступил в родном Красноярске. Запланированное в сентябре выступление в Московской государственной консерватории имени Чайковского он отменил из-за болезни.

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