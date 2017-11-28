Поставив точку в 20-летнем споре.

Смерть героя Леонардо Ди Каприо в финале "Титаника" была необходима по законам драматургии. Такое заявление сделал режиссер ленты Джеймс Кэмерон в интервью журналу Vanity Fair. 20 лет с момента выхода фильма среди поклонников не утихают споры о необходимости гибели главного героя.

На куске деревянной обшивки, действительно, могли поместиться Роуз и Джек – главные персонажи ленты. Но вдвоем они не смогли бы удержаться на плаву. Режиссер специально искал подходящий кусок древесины в течение трех дней.

"Споры об этом доказывают, что в фильме получилось сделать Джека таким привлекательным, что зрителям больно смотреть на его гибель. Это картина о смерти и разлуке, он должен был умереть", – сказал Кэмерон. По словам режиссера, не утони герой, на него упала бы дымовая труба.

"Титаник" – фильм 1997 года. До выхода на экраны "Аватара" он был самым кассовым фильмом. Лента получила 11 премий "Оскар" и была номинирована еще на три, передает "Уралинформбюро".