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Темнокожая актриса Маркл стала невестой принца Гарри27 ноября в 16:59

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Бабушка позволила или отказался от наследства?

Британский принц Гарри и темнокожая американская актриса Меган Маркл обручились. Официальное сообщение о помолвке опубликовано в Twitter-аккаунте членов королевской семьи, передает "Уралинформбюро".

Отмечается, что пара обручилась в ноябре в Лондоне. Жить они будут в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца, а свадьба состоится весной 2018 года.

О романе принца Гарри с Меган Маркл стало известно осенью 2016 года. При этом в июле 2017 года в СМИ звучала информация, что королева Великобритании Елизавета II, угрожая лишением наследства, не разрешает 33-летнему отпрыску вступать в брак с уроженкой Лос-Анджелеса.

Меган Маркл родилась в 1981 году в семье афроамериканки и белокожего. Наиболее известна ролью Рейчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры".

Примечательно, что в отличие от своего нынешнего избранника актриса уже была замужем – в 2011-2013 годах она состояла в официальных отношениях с кинорежиссером Тревором Энгельсоном.

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