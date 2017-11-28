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Галустяну не понравилась реклама копейской шаурмы27 ноября в 19:56

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С его фотографией.

Шоумен Михаил Галустян пожаловался антимонопольщикам на рекламу шаурмы в Копейске. Фотографию артиста, исключительные права на которую принадлежат только ему, разместили на баннере без разрешения юмориста.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФАС по Челябинской области, панно на здании заведения быстрого питания помимо изображения Михаила Галустяна содержит надпись "Шашлык, Шаурма, На углях…".

В администрацию Копейского городского округа направлен запрос для выяснения владельца рекламной конструкции и проверки документов на ее установку. Решение о возбуждении дела будет принято до 10 декабря 2017 года.

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