С его фотографией.

Шоумен Михаил Галустян пожаловался антимонопольщикам на рекламу шаурмы в Копейске. Фотографию артиста, исключительные права на которую принадлежат только ему, разместили на баннере без разрешения юмориста.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФАС по Челябинской области, панно на здании заведения быстрого питания помимо изображения Михаила Галустяна содержит надпись "Шашлык, Шаурма, На углях…".

В администрацию Копейского городского округа направлен запрос для выяснения владельца рекламной конструкции и проверки документов на ее установку. Решение о возбуждении дела будет принято до 10 декабря 2017 года.