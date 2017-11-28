Они озвучивают разные версии.

Сыновья актера и художественного руководителя МХТ имени А.П.Чехова Олега Табакова расходятся в версиях госпитализации отца в Первую градскую больницу. Они озвучивают разные причины возможного недомогания артиста, передает "Уралинформбюро".

Старший сын Олега Табакова Антон пояснил, что отец находится в больнице с воспалением легких, пишет РБК.

При этом младший сын Павел заявил агентству городских новостей "Москва", что Табаков-старший проходит плановое стоматологическое обследование в Первой градской больнице и с ним на данный момент все в порядке.

Ряд СМИ сообщали ранее о том, что известный актер попал в реанимацию Первой градской клиники. Эту информацию журналистам подтвердили в справочной службе лечебного учреждения. Между тем в "Табакерке", которой руководит Олег Табаков, сведения опровергли и заверили, что он находится на плановом обследовании.

"Все нормально, Олег Павлович проходит плановое обследование по направлению стоматология, ни о какой реанимации речи не идет. Он находится в ОАО "Медицина", это клиника Союза театральных деятелей, для проведения качественного обследования", - заявили в пресс-службе театра.

Там также добавили, что спектакль "Год, когда я не родился", в котором играет 82-летний Олег Табаков, действительно был отменен, но по техническим причинам, передает "Интерфакс".