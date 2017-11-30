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"Новосельцева" госпитализировали в московскую клинику29 ноября в 16:18

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У актера сильные головные боли.

Актер Андрей Мягков госпитализирован в одну из московских больниц. Исполнитель роли Анатолия Новосельцева в фильме "Служебный роман" жаловался на сильные боли в голове.

Народного артиста РСФСР положили в стационар. Об этом пишет Mash со ссылкой на самого актера.

Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. Является лауреатом государственной премии СССР. Также известен по ролям Жени Лукашина в ленте "Иронии судьбы, или С легким паром!", Хвостова в "Гараже" и многим другим. Кроме того, актер пишет книге в детективном жанре, передает "Уралинформбюро".

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