У актера сильные головные боли.

Актер Андрей Мягков госпитализирован в одну из московских больниц. Исполнитель роли Анатолия Новосельцева в фильме "Служебный роман" жаловался на сильные боли в голове.

Народного артиста РСФСР положили в стационар. Об этом пишет Mash со ссылкой на самого актера.

Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. Является лауреатом государственной премии СССР. Также известен по ролям Жени Лукашина в ленте "Иронии судьбы, или С легким паром!", Хвостова в "Гараже" и многим другим. Кроме того, актер пишет книге в детективном жанре, передает "Уралинформбюро".