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Николай Коляда празднует юбилей04 декабря в 13:14

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Драматургу - 60 лет.

4 декабря 2017 года уральскому драматургу Николаю Коляде исполняется 60 лет. С юбилеем заслуженного деятеля искусств России уже поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Яркий драматург, режиссер и актер, основатель одного из лучших театров страны, воспитатель целой плеяды молодых талантов, Вы вносите огромный вклад в культурную жизнь Свердловской области и России. Благодарю Вас за верное служение искусству, пробуждение добрых чувств в сердцах зрителей. Пусть на ваших спектаклях не смолкают аплодисменты, пусть шедевры уральской драматургической школы станут общемировым достоянием", – говорится в телеграмме, которую направил имениннику глава региона.

Николай Коляда родился в селе Пресногорьковка (Кустанайская область, Казахстан). В 1973-1977 годах учился в Свердловском театральном училище на курсе В.М. Николаева, в 1977-1983 годах служил в труппе Свердловского академического театра драмы. Является лауреатом международной премии имени К.С. Станиславского.

В один день с драматургом празднует день рождения и его "Коляда-театр". Ему исполняется 16 лет. Вечером 4 декабря артисты представят капустник "Колядует вся страна", передает "Уралинформбюро".

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