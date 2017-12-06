Стали известны результаты вскрытия тела солиста Linkin ParkСегодня в 09:03
- Текст
Честера Беннингтона.
Солист Linkin Park Честер Беннингтон перед смертью не употреблял наркотики. Результаты вскрытия тела музыканта обнародовал портал TMZ.
Беннингтона нашли мертвым у него дома 20 июня 2017 года. Первый анализ крови выявил следы экстази, но дальнейшие исследования этого не подтвердили. Сообщается, что в номере у 41-летнего музыканта было лишь снотворное.
Раньше певец имел проблемы с наркотиками. Полиция расценивает его гибель как самоубийство, передает "Уралинформбюро".
Ранее по теме:
В США покончил с собой солист Linkin Park Честер Беннингтон
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:59
Первоуральский "Оптимист" ждет снятия ареста
С земли.Сегодня в 10:51
Путин одобрил создание ТОСЭР на Среднем и Южном Урале
В "закрытых" городах.Сегодня в 10:48
Ушел "французский Элвис Пресли"
Джонни Холлидей скончался от рака.Сегодня в 10:45
Ивдельским школярам обеды готовят в грязи
А подают в битой посуде.Сегодня в 10:31
В Югре глава поселения попала под вторую "уголовку"
Из-за очистных сооружений.Сегодня в 09:59
На парковке у торгового центра в Караганде нашли труп
Пропавшего пенсионера.Сегодня в 09:56
Южноуралец погиб в перевернувшейся иномарке
У него не было прав.Сегодня в 09:54
Истребитель пятого поколения Т-50 успешно "обкатал" новый двигатель
Второго этапа.Сегодня в 09:51
Потрошитель из Алма-Аты зарезал двух женщин
И покалечил мужчину.Сегодня в 09:30
В ДТП на ЕКАД пострадали 4 человека
Иномарка вылетела на встречку.Сегодня в 09:26
В Москве повязали главу экспертно-криминалистического центра МВД
И его заместителя.Сегодня в 09:06
Решение по бойкоту Олимпиады будет принято 12 декабря
Самими спортсменами.Сегодня в 09:03
Стали известны результаты вскрытия тела солиста Linkin Park
Честера Беннингтона.Сегодня в 08:39
СМИ "подожгли" пермскую колонию для пожизненно осужденных
Но горел совсем не "Белый лебедь".Сегодня в 08:11
Тюменская школьница получила страшную травму на уроке физкультуры
Ситуацией заинтересовались следователи.
Главные новости
- Сегодня в 10:51Путин одобрил создание ТОСЭР на Среднем и Южном Урале
- Сегодня в 09:26В Москве повязали главу экспертно-криминалистического центра МВД
- Сегодня в 09:06Решение по бойкоту Олимпиады будет принято 12 декабря
- 05 декабря в 18:40Проектировать вторую ветку метро Екатеринбурга начнут в 2018 году
- 05 декабря в 16:49"Портал в ад": коммунальщики пробили днище в екатеринбургской хрущевке
Аналитика
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.