Честера Беннингтона.

Солист Linkin Park Честер Беннингтон перед смертью не употреблял наркотики. Результаты вскрытия тела музыканта обнародовал портал TMZ.

Беннингтона нашли мертвым у него дома 20 июня 2017 года. Первый анализ крови выявил следы экстази, но дальнейшие исследования этого не подтвердили. Сообщается, что в номере у 41-летнего музыканта было лишь снотворное.

Раньше певец имел проблемы с наркотиками. Полиция расценивает его гибель как самоубийство, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:

В США покончил с собой солист Linkin Park Честер Беннингтон