Джонни Холлидей скончался от рака.

Рок-звезда Джонни Холлидей скончался в Париже в возрасте 74 лет от рака легких.

"Джонни ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, и все же его больше нет, он покинул нас сегодня вечером", - приводит слова супруги музыканта Летиции L'Obs.

Артист сообщил о том, что у него онкологическое заболевание, 9 марта. 17 ноября из-за проблем с дыханием его госпитализировали в одну из больниц Парижа.

Джонни Холлидей (настоящее имя - Жан-Филипп Лео Смет) родился в Париже 15 июня 1943 года. На заре карьеры выступал во французских кабаре, подражая Элвису Пресли. Выпустил 80 миллионов дисков и провел более 400 турне. 18 альбомов рок-звезды стали платиновыми, передает "Уралинформбюро".