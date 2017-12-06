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Ушел "французский Элвис Пресли"Сегодня в 10:48

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Джонни Холлидей скончался от рака.

Рок-звезда Джонни Холлидей скончался в Париже в возрасте 74 лет от рака легких.

"Джонни ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, и все же его больше нет, он покинул нас сегодня вечером", - приводит слова супруги музыканта Летиции L'Obs.

Артист сообщил о том, что у него онкологическое заболевание, 9 марта. 17 ноября из-за проблем с дыханием его госпитализировали в одну из больниц Парижа.

Джонни Холлидей (настоящее имя - Жан-Филипп Лео Смет) родился в Париже 15 июня 1943 года. На заре карьеры выступал во французских кабаре, подражая Элвису Пресли. Выпустил 80 миллионов дисков и провел более 400 турне. 18 альбомов рок-звезды стали платиновыми, передает "Уралинформбюро".

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