С ожогами.

Певица Лера Массква госпитализирована вместе с сыном в одну из московских больниц. Женщина и ребенок пострадали во время пожара в квартире исполнительницы, сообщает РЕН ТВ.

Пожар произошел в ночь на 11 декабря на проспекте Маршала Жукова. Сын Леры Массква Платон отравился угарным газом. У самой певицы ожоги рук. Муж звезды также пострадал, сообщает "Уралинформбюро".

Массква известна своими хитами "7 этаж", "Осколок", "Ялта". В 2005 году она получила премию MTV Россия как "открытие года".