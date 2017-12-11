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Лера Массква с сыном попали в больницуСегодня в 13:38

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С ожогами.

Певица Лера Массква госпитализирована вместе с сыном в одну из московских больниц. Женщина и ребенок пострадали во время пожара в квартире исполнительницы, сообщает РЕН ТВ.

Пожар произошел в ночь на 11 декабря на проспекте Маршала Жукова. Сын Леры Массква Платон отравился угарным газом. У самой певицы ожоги рук. Муж звезды также пострадал, сообщает "Уралинформбюро".

Массква известна своими хитами "7 этаж", "Осколок", "Ялта". В 2005 году она получила премию MTV Россия как "открытие года".

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