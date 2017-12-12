Народные приметы "Ивану Дулину" нипочем.

12 декабря 40-летний юбилей, который в народе не принято отмечать, празднует Сергей Светлаков.

Знаменитый российский телеведущий и актер родился в Свердловске. Окончив школу, поступил в Уральский государственный университет путей дорожного сообщения, где возглавил вузовскую команду КВН, передает "Уралинформбюро".

После получения диплома Светлаков вошел в состав "Уральских пельменей", для которых до этого писал сценарии. После переезда в Москву артист работал в таких проектах, как "Наша Russia", Comedy Club и "Южное Бутово". Среди самых запоминающихся его ролей - фрезеровщик Иван Дулин, телезритель Сергей Беляков и учительница Снежана Денисовна

С 2008 года Светлаков ведет телепрограмму "Прожекторперисхилтон".

На счету актера 18 фильмов, где он играет в основном бесшабашных и веселых типов. Особым откровением для почитателей талантов Светлакова стала его роль в фильме "Камень", где он сыграл расчетливого убийцу.