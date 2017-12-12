×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сергей Светлаков отмечает 40-летиеСегодня в 16:58

  • Текст

Народные приметы "Ивану Дулину" нипочем.

12 декабря 40-летний юбилей, который в народе не принято отмечать, празднует Сергей Светлаков.

Знаменитый российский телеведущий и актер родился в Свердловске. Окончив школу, поступил в Уральский государственный университет путей дорожного сообщения, где возглавил вузовскую команду КВН, передает "Уралинформбюро".

После получения диплома Светлаков вошел в состав "Уральских пельменей", для которых до этого писал сценарии. После переезда в Москву артист работал в таких проектах, как "Наша Russia", Comedy Club и "Южное Бутово". Среди самых запоминающихся его ролей - фрезеровщик Иван Дулин, телезритель Сергей Беляков и учительница Снежана Денисовна

С 2008 года Светлаков ведет телепрограмму "Прожекторперисхилтон".

На счету актера 18 фильмов, где он играет в основном бесшабашных и веселых типов. Особым откровением для почитателей талантов Светлакова стала его роль в фильме "Камень", где он сыграл расчетливого убийцу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Южный Урал научился жить по средствам

Южный Урал научился жить по средствам

Другим в пример.

Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз

Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз

1,2 миллиарда рублей — в челябинские дворы.

Пиррова победа "медного проекта"

Пиррова победа "медного проекта"

Застройки "Екатеринбург-Сити".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×