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Валентина Гафта срочно госпитализировалиСегодня в 13:06

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Чтобы прооперировать локоть.

В московском театре "Современник" отменили спектакль "Пока существует пространство", заявленный на 15 декабря 2017 года. Причиной этого стала срочная госпитализация народного артиста РСФСР Валентина Гафта, занятого в постановке.

82-летнему актеру должны были в ближайшие дни прооперировать локоть. Однако после планового осмотра врачам стало ясно, что тянуть дальше нельзя, и 14 декабря Валентина Гафта срочно положили в больницу для подготовки к хирургическому вмешательству.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе театра, спектакль "Пока существует пространство" переносится на 5 февраля 2018 года. Желающие могут по тем же билетам посетить сегодняшнюю постановку "Уроки сердца" на Другой сцене. Те, кого такой вариант не устраивает, до 25 декабря могут сдать билеты в одну из трех касс театра.

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