Родив Энрике Иглесиасу "королевскую" двойню.

Знаменитая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями. 16 декабря в Майами появились на свет их сын Николас и дочь Люси, пишет TMZ.

В последний год 36-летняя спортсменка не появлялась на публике, поэтому известие о рождении у звездной пары малышей оказалось сенсацией, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что полгода назад роль отца "королевской" двойни впервые примерил 56-летний актер Джордж Клуни. 6 июня супруга звезды Голливуда Амаль Аламуддин родила ему сына Александра и дочь Эллу. Немолодой отец первые дни после появления малышей на свет "сидел" на успокоительных.

Неделю спустя младших брата и сестру своей 5-летней дочери Блю Айви подарила и певица Бейонсе. Малышей назвали Сэр и Руми.