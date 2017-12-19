×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Анна Курникова стала дважды мамойСегодня в 13:10

  • Текст

Родив Энрике Иглесиасу "королевскую" двойню.

Знаменитая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями. 16 декабря в Майами появились на свет их сын Николас и дочь Люси, пишет TMZ.

В последний год 36-летняя спортсменка не появлялась на публике, поэтому известие о рождении у звездной пары малышей оказалось сенсацией, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что полгода назад роль отца "королевской" двойни впервые примерил 56-летний актер Джордж Клуни. 6 июня супруга звезды Голливуда Амаль Аламуддин родила ему сына Александра и дочь Эллу. Немолодой отец первые дни после появления малышей на свет "сидел" на успокоительных.

Неделю спустя младших брата и сестру своей 5-летней дочери Блю Айви подарила и певица Бейонсе. Малышей назвали Сэр и Руми.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Дочки и сыночки»

Главные новости

Аналитика

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×