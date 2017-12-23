"Пипец как обидно..."

Телеведущая Анфиса Чехова 21 декабря отмечает 40-летие. Однако грандиозным планам "зажечь" с друзьями в Венеции не суждено было сбыться: из Италии женщину депортировали из-за того, что у нее закончилась шенгенская виза.

"Благополучно долетев до Венеции, на паспортном контроле обнаружилось, что мой шенген закончился 14 декабря. Я так заработалась, что совсем забыла посмотреть до которого числа у меня виза. Со мной впервые такое. И именно в мой юбилей, который я хотела отпраздновать в прекрасной Венеции с друзьями", - написала Чехова на личной странице в Instagram (здесь и далее пунктуация и орфография автора - прим.ред.).

На экстренный план по празднованию дня рождения в Сочи у телеведущей была неделя, но это не послужило ей утешением. "Ужасно себя жалко, но, понятно, что сама я виновата. Если вы пошлете мне немного своего сочувствия... буду очень Благодарна. Потому что, если честно, мне пипец как обидно. Такие были грандиозные планы, такой был красивый, невозвратный номер в гостинице, в стиле фильма "Турист" с Джоли и Депом", - призналась она и пожелала самой себе удачного года. Подписчики же в своих поздравлениях выразили надежду, что именно в Сочи теледива встретит свою вторую половину.

2017 год стал знаковым для женщины. Весной она развелась с супругом Гурамом Баблишвили. Также в уходящем году ей удалось сбросить лишний вес. Своими секретами похудения она делится с подписчиками в соцсети.

Анфиса Чехова ведет передачу "Давай, поженимся" на канале "Интер" и телевизионное шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ. Известность ей принесло шоу "Секс с Анфисой Чеховой", выходившее на канале ТНТ в 2005-2012 годах.