Фото: кадр из м/ф "Зима в Простоквашино"

Эдуарду Успенскому 80 лет.

22 декабря детский писатель и сценарист Эдуард Успенский отмечает 80-летие. Автор книг известен своими историями про Дядю Федора и кота Матроскина, крокодила Гену и Чебурашку, передает "Уралинформбюро".

В 1980-х Успенский был членом жюри Высшей лиги КВН. Писатель также выступал организатором таких программ, как "Спокойной ночи, малыши", "АБВГДейка".

В 2010 году Успенский получил премию имени Корнея Чуковского для детских писателей, в главной номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе".

В 2017 году Эдуард Успенский встал на защиту воспитателя из Ельцин-центра, которая заставила ученика вымыть рот с мылом за мат.