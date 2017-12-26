Она вовремя покинула лед.

Юлия Липницкая своевременно приняла решение об уходе из большого спорта. В этом уверен двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Александр Жулин, передает "Уралинформбюро".

Подводя итоги завершившегося Чемпионата России по фигурному катанию, он отметил, что золотая медалистка Сочи-2014 была уже не в той форме, чтобы конкурировать с другими молодыми спортсменками, например, Евгенией Медведевой.

Решение принятое 19-летней уроженкой Екатеринбурга многих шокировало, но было выверенным. "Какой была бы Липницкая на этом чемпионате России? Наверное, 15-й в лучшем случае", - цитирует Жулина Gazeta.ru.

Единственной из юных фигуристок, кого дважды олимпийский чемпион считает "недосягаемой", является Евгения Медведева. Однако она пока не участвует в соревнованиях из-за травмы голеностопа. Перед Играми в Южной Корее ей нужно восстановиться.

О решении олимпийской чемпионки Сочи-2014 Липницкой завершить карьеру стало известно 28 августа 2017 года. Причину этого Жулин видит в том, что девушка стала набирать вес и в желании вернуть свои лучшие кондиции "специально принялась безумно худеть", доведя себя до анорексии.

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