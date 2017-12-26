×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Жулин отвел Липницкой лишь 15 место в Чемпионате РоссииСегодня в 10:43

  • Текст

Она вовремя покинула лед.

Юлия Липницкая своевременно приняла решение об уходе из большого спорта. В этом уверен двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Александр Жулин, передает "Уралинформбюро".

Подводя итоги завершившегося Чемпионата России по фигурному катанию, он отметил, что золотая медалистка Сочи-2014 была уже не в той форме, чтобы конкурировать с другими молодыми спортсменками, например, Евгенией Медведевой.

Решение принятое 19-летней уроженкой Екатеринбурга многих шокировало, но было выверенным. "Какой была бы Липницкая на этом чемпионате России? Наверное, 15-й в лучшем случае", - цитирует Жулина Gazeta.ru.

Единственной из юных фигуристок, кого дважды олимпийский чемпион считает "недосягаемой", является Евгения Медведева. Однако она пока не участвует в соревнованиях из-за травмы голеностопа. Перед Играми в Южной Корее ей нужно восстановиться.

О решении олимпийской чемпионки Сочи-2014 Липницкой завершить карьеру стало известно 28 августа 2017 года. Причину этого Жулин видит в том, что девушка стала набирать вес и в желании вернуть свои лучшие кондиции "специально принялась безумно худеть", доведя себя до анорексии.

Ранее по теме:
Липницкая неудачно сбрасывала вес анорексией
Липницкая официально повесила коньки на гвоздь

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Золотые коньки России»

Главные новости

Аналитика

Как Винницкий в воду смотрел?

Как Винницкий в воду смотрел?

К выборам.

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×