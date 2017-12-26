Валерий Бардин.

В Москве на 64-м году жизни скончался один из создателей российского сегмента сети Интернет Валерий Бардин. По словам супруги, причиной смерти известного исследователя, автора ряда передовых компьютерных технологий стало онкологическое заболевание, пишет ТАСС.

Выпускник Московского инженерно-физического института работал программистом в Институте атомной энергии имени И.В.Курчатова, где в конце 80-х годов была создана компьютерная сеть, позже подключенная ко Всемирной паутине.

Также Бардин участвовал в создании многих проектов в области компьютерных сетей и ИТ, в том числе операционной системы ДЕМОС, первого новостного интернет-СМИ "Национальная служба новостей" и Национальной электронной библиотеки, передает "Уралинформбюро".

В 2000 году он стал обладателем Национальной Intel Интернет-премии в номинации "Дело Всей Жизни".