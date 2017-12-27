На 93-м году жизни.

Композитор Владимир Шаинский умер на 93-м году жизни. Информацию об этом 26 декабря 2017 года подтвердил его сын, звукорежиссер Вячеслав Шаинский.

"Да, это так", - сказал он ТАСС в телефонном разговоре, уточнив, что причина смерти пока неизвестна.

Владимир Шаинский – народный артист РСФСР, известен как автор множества песен для детей и музыки к мультфильмам "Антошка", "Крошка енот", "Мама для мамонтенка" и другим. Он родился в 1925 году в Киеве. С 2007-го жил в Сан-Диего и выступал с концертами в России.