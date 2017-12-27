×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Барбадосе застрелили кузена РианныСегодня в 17:14

  • Текст

Накануне он праздновал с певицей Рождество.

На Барбадосе застрелили 21-летнего кузена певицы Рианны Тэйвона Кэйсина Аллейна. Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram, а подробности раскрыло местное издание Nation News.

Двоюродного брата артистки убили 26 декабря в округе Сент-Майкл, где Аллейн и жил. По данным СМИ, родственник Рианны шел по дорожке на участке у своего дома, когда неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него.

Тэйвон Кэйсин Аллейн скончался в больнице, передает "Уралинформбюро".

По словам самой певицы, вместе с двоюродным братом они отпраздновали Рождество накануне его гибели.

"Покойся с миром, кузен... Не могу поверить, что еще вчера я держала тебя в своих объятиях! Не думала, что это был последний раз, когда я ощущала тепло твоего тела!", – написала она.

Рианна – американская певица барбадосского происхождения, автор восьми альбомов. Артистка обладает восьмью премиями Грэмми, шестью статуэтками American Music Awards и многими другими музыкальными наградами.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Как Винницкий в воду смотрел?

Как Винницкий в воду смотрел?

К выборам.

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×