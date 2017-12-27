Накануне он праздновал с певицей Рождество.

На Барбадосе застрелили 21-летнего кузена певицы Рианны Тэйвона Кэйсина Аллейна. Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram, а подробности раскрыло местное издание Nation News.

Двоюродного брата артистки убили 26 декабря в округе Сент-Майкл, где Аллейн и жил. По данным СМИ, родственник Рианны шел по дорожке на участке у своего дома, когда неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него.

Тэйвон Кэйсин Аллейн скончался в больнице, передает "Уралинформбюро".

По словам самой певицы, вместе с двоюродным братом они отпраздновали Рождество накануне его гибели.

"Покойся с миром, кузен... Не могу поверить, что еще вчера я держала тебя в своих объятиях! Не думала, что это был последний раз, когда я ощущала тепло твоего тела!", – написала она.

Рианна – американская певица барбадосского происхождения, автор восьми альбомов. Артистка обладает восьмью премиями Грэмми, шестью статуэтками American Music Awards и многими другими музыкальными наградами.