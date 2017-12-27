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Табакова не вводили в искусственную комуСегодня в 17:55

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Утверждают вице-мэр Москвы и глава МХТ.

82-летний актер Олег Табаков веден в искусственную. Такая информация появилась в СМИ утром 27 декабря 2017 года. Однако ее опровергли сразу два источника, передает "Уралинформбюро".

Вице-мэр Москвы Леонид Печатников, лично курирующий ход лечения артиста, рассказал, что Табаков находится в сознании. Его осмотрели немецкие врачи и полностью согласились с терапией, назначенной коллегами из Первой градской больницы. Состояние больного оценивается как стабильно тяжелое.

О том, что медики не вводили известного пациента в искусственную кому, говорит и директор МХТ имени А.П.Чехова Юрий Кравец.

Госпитализация Табакова в конце ноября породила немало домыслов. Сыновья артиста называли разные диагнозы: Антон говорил о воспалении легких, а Павел о плановом лечении в стоматологической клинике.

По данным СМИ, у актера произошло нагноение зубных имплантов, и воспаление дало осложнение на легкие. Позже главе "Табакерки" сделали трахеостомию, чтобы облегчить дыхание. Также писали о сепсисе и "синдроме глубокого оглушения".

Все спектакли с участием Табакова в МХТ имени Чехова отменены.

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