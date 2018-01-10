Оплошность попала на видео.

Президента США Дональда Трампа заподозрили в том, что он забыл слова национального гимна. Видео, на котором глава Белого дома запинается и шевелит губами, не попадая в текст, опубликовал BBC News.

Инцидент произошел во время игры университетского футбольного чемпионата в Атланте. На ролике Трамп держит правую руку на сердце и вместе с хором исполняет гимн "Знамя, усыпанное звездами", передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что за несколько часов до прибытия в Атланту президент Штатов потребовал в своем Twitter уважения к символам Америки.

"Мы хотим, чтобы наш флаг уважали, и мы хотим, чтобы уважали также наш национальный гимн", – твитнул Трамп.