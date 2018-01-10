We are fighting for our farmers, for our country, and for our GREAT AMERICAN FLAG. We want our flag respected - and we want our NATIONAL ANTHEM respected also! pic.twitter.com/16eOLXg6Fi— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 января 2018 г.
Трампа уличили в незнании гимна США09 января в 15:30
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Оплошность попала на видео.
Президента США Дональда Трампа заподозрили в том, что он забыл слова национального гимна. Видео, на котором глава Белого дома запинается и шевелит губами, не попадая в текст, опубликовал BBC News.
Инцидент произошел во время игры университетского футбольного чемпионата в Атланте. На ролике Трамп держит правую руку на сердце и вместе с хором исполняет гимн "Знамя, усыпанное звездами", передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что за несколько часов до прибытия в Атланту президент Штатов потребовал в своем Twitter уважения к символам Америки.
"Мы хотим, чтобы наш флаг уважали, и мы хотим, чтобы уважали также наш национальный гимн", – твитнул Трамп.
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