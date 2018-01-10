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Певец Шура лег на стол курганских хирурговСегодня в 09:40

"Ремонтировать" бедро.

10 января певца Шуру прооперируют в Центре Илизарова в Кургане. Ему заменят тазобедренный сустав. До этого артист несколько лет мучился от болей, передает "Уралинформбюро".

"Мои дорогие! Ну все. Еду на операцию. Операционный халатик на мне, памперсы одеты. Пожелайте мне удачи! Увидимся через 2 часа", - рассказал артист в своем обращении, опубликованном в Instagram.

Ну, с Богом!

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) Янв 9, 2018 at 7:55 PST

В клинике звезда эстрады пробудет до марта. Все это время он будет находится в палате №8.

Палата номер 8

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) Янв 8, 2018 at 5:24 PST

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1 комментариев из 1 | смотреть все
про зарядку забыли Сегодня в 11:11

Что это за мода такая, чуть что, сразу менять сустав? А потом сустав не приживается, или лет через 15 его опять надо менять, опять резать, опять разрушать тело. Болит, говорите? Господи, да у меня везде постоянные боли, я к ним даже привыкла. И те места, где суставы, тоже болят, особенно если не заниматься элементарной зарядкой А когда долго сидишь неподвижно, то вообще потом еле-еле разгибаешься. А вот если следить за тем, что суставам надо обязательно давать нагрузку движения, то тогда и суставы перестают болеть. В общем, не зря же в советское время пропагандировали зарядку. И по утрам по радио зарядка, и в пионерских лагерях обязательно зарядка и на производствах, там, где были конвейеры, обязательно производственная зарядка. Конечно, нагрузка на суставы должна быть разумной. Но движение-это жизнь и не надо об этом забывать! А хирургам, да и вообще врачам, сейчас глубоко плевать на здоровье пациента. они озабочены прибылью от выполнения якобы медицинских манипуляций. А какие последствия будут после таких манипуляций им это пофиг. Мы живём во время врачебного пофигизма и равнодушия, это в лучшем случае, а факты фашизма в белых халатах, увы, уже не единичные. Конечно, сейчас завопят - "да что ты понимаешь в медицине"? Ладно, вопите, если вам от этого легче.

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