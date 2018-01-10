"Ремонтировать" бедро.

10 января певца Шуру прооперируют в Центре Илизарова в Кургане. Ему заменят тазобедренный сустав. До этого артист несколько лет мучился от болей, передает "Уралинформбюро".

"Мои дорогие! Ну все. Еду на операцию. Операционный халатик на мне, памперсы одеты. Пожелайте мне удачи! Увидимся через 2 часа", - рассказал артист в своем обращении, опубликованном в Instagram.

Ну, с Богом! Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) Янв 9, 2018 at 7:55 PST

В клинике звезда эстрады пробудет до марта. Все это время он будет находится в палате №8.