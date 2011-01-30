Михаилу Державину был 81 год.

10 января 2018 года на 82-м году жизни скончался народный артист РСФСР Михаил Державин. Сообщение о его смерти появилось на сайте Московского театра сатиры, где актер служил с 1967 года, передает "Уралинформбюро".

Пресс-служба театра обещает известить о месте и дате похорон Державина позднее.

Бессменный ведущий горячо любимого "Кабачка "13 стульев" и "Утренней почты" в дуэте с Александром Ширвиндтом сыграл не один десяток ролей в театре и кино. Телезрители запомнили Михаила Державина по картинам "Моя морячка", "Трое в лодке, не считая собаки", "Зимний вечер в Гаграх", "Бабник", "Следствие ведут знатоки. Дело 15. Ушел и не вернулся", "Старые клячи", "Третий не лишний".

Стоит отметить, что артист страдал рядом серьезных заболеваний.

Поклонники артиста считают, что с его уходом завершилась целая эпоха.