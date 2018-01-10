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Жена Аршавина пригрозила отрезать пальцы модели из КазахстанаСегодня в 12:47

За объятия с футболистом.

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса пригрозила отрезать пальцы и подбросить наркотики казахстанской модели Ольге Семеновой. Причина – видео, на котором спортсмен приобнимает девушку в одном из заведений Казахстана.

Как рассказала сама модель, видеозапись, на которой игрок "Кайрата" несколько раз обнимает ее за талию появилось в интернете 28 декабря. Кадры были сделаны в одном из баров Казахстана, заявила она в интервью RT.

Через несколько минут после опубликования видео Ольга Семенова получила сообщение от Алисы Аршавиной. Супруга спортсмена пригрозила: "Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы". Кроме того, по словам модели, через некоторое время Аршавина представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит "сопернице" наркотики, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что на днях Алиса Аршавина оказалась в эпицентре скандала с авиакомпанией "Аэрофлот". Жену спортсмена сняли с рейса из-за "деструктивного поведения", поскольку она отказалась повиноваться приказам командира борта и потребовала пересадить в бизнес-класс няню своего ребенка, сидевшую в экономе.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
........ Сегодня в 14:16

ДУРА! Аршавин, брось такую дуру!

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