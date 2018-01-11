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Рикки Мартин официально стал мужемСегодня в 09:39

Художника.

Певец Рикки Мартин и его бойфренд художник Джван Йосеф официально сочетались узами брака. Торжественной церемонии еще не проводилось, но супруги уже обменялись обетами и клятвами, а также подписали брачный договор, пишет E!News.

"Я стал мужем", - рассказал 46-летний исполнитель журналистам. Спустя несколько недель пара закатит трехдневный праздник, который будет состоять из репетиции, обеда и собственно вечеринки, передает "Уралинформбюро".

Рикки Мартин начал встречаться с Джваном Йосефом, который на 14 лет моложе его, в 2016 году. В ноябре того же года на шоу Эллен Дедженерес мужчины объявили о помолвке.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
да нехай Сегодня в 11:51

Да? Видела видяшку в инете про них, дак там Мартин мужем вроде своего напарника называет. Его напарник вроде как больше на мужика похож, даже голосом, такой солидный и явно на гея не смахивает. Конечно, свечки на ними мы держать не будем. Но при просмотре того видео, где тот Мартин свою виллу показывает и своего супруга, откровенно говоря, я улыбалась и мне было интересно увидеть их виллу. Да, они, в общем-то, позитивные люди, и никакого даже намёка на мужеложество, как бы это не было парадоксально в их случае. Очень такие оптимистичные люди, которые живут в своё удовольствие и другим не мешают, и вполне морально устойчивые. И там была сугубо мужская компания друзей. Так что я не против, чтобы они там жили в своей вилле так, как им хочется. Кстати и обустройство той виллы мне тоже понравилось. Никакого гейства, всё так очень продуманно, никаких излишеств, роскоши, всё удобно и красиво, и очень по-мужски. Вроде как такой очень удобный для жизни и одновременно красивый минимализм. А для детей вполне нормальная детская комната, с игрушками, всё как полагается для нормального детства. А может они просто разочаровались в женщинах и поэтому решили жить в такой мужской дружеской компании? Имеют право.

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