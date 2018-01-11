Художника.

Певец Рикки Мартин и его бойфренд художник Джван Йосеф официально сочетались узами брака. Торжественной церемонии еще не проводилось, но супруги уже обменялись обетами и клятвами, а также подписали брачный договор, пишет E!News.

"Я стал мужем", - рассказал 46-летний исполнитель журналистам. Спустя несколько недель пара закатит трехдневный праздник, который будет состоять из репетиции, обеда и собственно вечеринки, передает "Уралинформбюро".

Рикки Мартин начал встречаться с Джваном Йосефом, который на 14 лет моложе его, в 2016 году. В ноябре того же года на шоу Эллен Дедженерес мужчины объявили о помолвке.