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Стивена Сигала обвинили в очередном изнасиловании12 января в 16:45

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Теперь - актриса Регина Саймонс.

Американская актриса Регина Саймонс обвинила 65-летнего Стивена Сигала в изнасиловании.

По ее словам, все случилось в 1993 году, когда исполнитель главной роли в фильме "В смертельной опасности" пригласил 18-летнюю девушку, снимавшуюся в массовке, на вечеринку по случаю окончания работы над картиной. Саймонс пришла в коттедж Сигала в Беверли-Хиллз, но гостей там не было. Актер якобы запер Регину в комнате и надругался над ней, пишет People.

Об этом Регина Саймонс написала в заявлении в полицейский департамент Лос-Анджелеса в декабре 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Аналогично поступила и голландская модель Фавиола Дадис. Ранее она разместила в Instagram рассказ о сексуальной агрессии со стороны Сигала во время прослушивания в 2002 году.

Стоит отметить, что ранее обвинения в харассменте Стивену Сигалу предъявили Порша де Росси, Джулианна Маргулиес, Дженни Маккарти и журналистка Лиза Герреро.

Тема сексуальных домогательств всплыла в прессе осенью 2017 года после того, как издания The New Yorker и The New York Times выпустили расследования о вольностях продюсера Харви Вайнштейна в отношении актрис. Следом посыпались обвинения в адрес других актеров и режиссеров.

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