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Евгений Плющенко собрался стать министром спорта15 января в 17:57

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И урезать зарплату футболистам.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко готов занять пост министра спорта России.

"Мне кажется, я стал бы отличным министром. Не сейчас, конечно, не на этот срок, но на следующий", – передают слова спортсмена федеральные СМИ.

Титулованный фигурист знает, как поднять качество футбола в стране. Плющенко предложил перевести спортсменов на бонусную систему оплаты труда: "Надо им сделать зарплаты в размере 30 тысяч рублей. Забил мяч — получил бонус".

Чемпион Игр в Турине и Сочи завершил спортивную карьеру 31 марта 2017 года. Сейчас у Плющенко собственная академия фигурного катания, передает "Уралинформбюро".

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