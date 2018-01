Долорес О’Риордан было 46 лет.

15 января в Лондоне на 47-м году жизни скончалась композитор, автор песен и солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Об этом со ссылкой на представителя артистки сообщает Sky News.

Согласно официальному заявлению, певица находилась в столице Великобритании на сессии звукозаписи. Причина смерти О’Риордан пока неизвестна. Представители полиции назвали ее "необъяснимой", передает "Уралинформбюро".

Долорес О’Риордан родилась в 1971 году. В 1990-м присоединилась к недавно созданной группе The Cranberry Saw Us, позже сменившей название на The Cranberries. Группа выпустила 6 альбомов. Наибольшую известность коллективу принесли композиции Zombie, Animal Instinct и I Will Always.

Стоит отметить, что на фоне сообщений о гибели солистки реализация пластинок The Cranberries резко пошли вверх. По данным TMZ, продажи одного только альбома "Something Else", вышедшего в минувшем году, скакнули на 900%.