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Уральская звезда "Бумера" Сергей Горобченко попал в больницуСегодня в 09:58

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После обморока.

Актер Сергей Горобченко вечером 16 января был госпитализирован в Москве. 45-летний мужчина попал в больницу после того, как потерял сознание.

Позже на своей странице в Facebook Горобченко написал, что врачи диагностировали у него панкреатит. "Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить), но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается- нервы... Ну и плюс праздники))). Спасибо Друзьям, взяли под ручки и принесли!!! Лечение: холод, голод и покой!Не болейте, пожалуйста!!!", – сообщил актер (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.). Однако позже врачи опровергли этот диагноз. Горобченко решил провести еще пару дней под наблюдением медиков.

Сергей Горобченко родом из Североуральска Свердловской области, передает "Уралинформбюро". В кино и сериалах сыграл более 80 ролей. Самые известные – Петя "Рама" в "Бумере" и Александр Гайдамак в "Офицерах".

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