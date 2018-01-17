В Instagram.

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас выложили на своих страницах в Instagram первые фотографии сына и дочери.

Николас и Люси появились на свет в декабре 2017 года. Беременность 36-летней спортсменки была для всех тайной, поэтому рождение "королевской" двойни стало для журналистов настоящим сюрпризом, передает "Уралинформбюро".

My Sunshine Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Янв 16, 2018 at 9:39 PST

My Sunshine Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 at 10:48 PST

Первым фото запостил 42-летний отец малышей, затем его примеру последовала и Анна. Оба подписали снимки одинаково: "Мое солнышко". Так что понять, на какой из фотографий, набравших более 1,2 миллиона просмотров каждая, Николас, а на какой Люси, - невозможно.