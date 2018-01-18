Изнутри.

Кандидат в президенты России Владимир Жириновский исполнит роль Фамусова в спектакле "Русское горе от… ума", в основу которого положена комедия Александра Грибоедова "Горе от ума". Об этом со ссылкой на худрука московского театра "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза сообщает ТАСС.

Первоначально премьера спектакля с участием Жириновского была назначена на 18 января. Но в назначенный день лидер ЛДПР не сможет подняться на сцену – помешала предвыборная кампания. Театральную премьеру предварительно перенесли на 22 февраля.

Это не первый актерский опыт политика. Он уже играл в одном из спектаклей "Школы современной пьесы" самого себя, а в 1997 исполнил главную роль в ленте "Корабль двойников", передает "Уралинформбюро".