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Джеку Воробью нашли место в группе Мэрилина МэнсонаСегодня в 16:51

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По старой памяти.

Звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп присматривается к месту гитариста в группе Мэрилина Мэнсона. Об этом американский рок-исполнитель написал в своем Twitter, передает "Уралинформбюро".

"Нашим гитаристом может стать Джонни Депп. Неплохо звучит, правда?" - гласит сообщение.

У Джонни Деппа, который также является музыкантом, есть своя группа Hollywood Vampires. Среди ее участников, кроме актера, значатся Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри. В конце весны "Вампиры" планируют сыграть для российской публики.

Стоит отметить, что в 2012 году Джонни Депп в качестве гитариста помог группе Мэнсона записать альбом Born Villain. Также он снялся в нескольких клипах рок-исполнителя. Мэнсон и Дэпп подружились на съемках сериала "Джамп-стрит, 21" в середине 80-х годов прошлого века.

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