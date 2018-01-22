В Испании.

Колумбийскую певицу Шакиру подозревают в уклонении от уплаты налогов в Испании. Об этом со ссылкой на источники в налоговой службе страны сообщает газета La Vanguardia.

По данным издания, Шакира с 2011 по 2014 год жила в Испании с игроком "Барселоны" Жераром Пике. Она не числилась налоговым резидентом и не делала взносов в казну страны. При этом, согласно законодательству, налоговый резидент пиренейского государства должен отдавать ему до 24% от своих доходов, полученных по всему миру, передает "Уралинформбюро".

Махинации с налогами в Испании могут караться крупным штрафом или тюремным сроком до двух лет. Ранее в уклонении от уплаты налогов были уличены нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Реала" Криштиану Роналду.